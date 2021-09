Com novidades, Tite anuncia convocados da Seleção para sequência das Eliminatórias

O retorno dos jogadores que atuam na Inglaterra não foi a única novidade do técnico Tite entre os 25 atletas convocados da Seleção Brasileira para a nova sequência tripla de jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (25), o treinador abriu espaço para o atacante Antony, do Ajax, e voltou a dar chance para os meias Gerson, Edenilson e os atacantes Vinicius Júnior e Matheus Cunha. No próximo mês, o Brasil enfrentará a Venezuela no dia 7, em Caracas. Já no dia 10, enfrenta a Colômbia em Barranquilla. Por fim, a delegação brasileira desembarca em Manaus, onde a Seleção duela com o Uruguai no dia 14.



O coordenador Juninho Paulista se mostrou otimista com a presença dos jogadores que atuam no Reino Unido.

- Antes optamos por fazer a liberação desses atletas jogarem, até pelo empenho dos clubes ingleses e da Fifa. Tiveram várias reuniões com a Fifa, a Premier e o governo britânico. A gente confia que na próxima semana vai ter uma resolução sobre esses casos - declarou.

O técnico Tite já terá uma baixa na partida com a lanterna Venezuela, no dia 7. O atacante Neymar recebeu seu segundo cartão amarelo no finzinho da vitória por 2 a 0 sobre o Peru nos últimos minutos da partida realizada na Arena Pernambuco.



A nova tríplice sequência acontecerá devido a um ajuste da competição. Prevista para o início do ano, a quinta rodada das Eliminatórias foi adiada devido à escalada da pandemia de Covid-19.



Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)



Laterais



Danilo (Juventus)

Emerson (Tottenham)

Alex Sandro (Juventus)

Guilherme Arana (Atlético-MG)



Zagueiros

Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)



Meio-campistas



Casemiro (Real Madrid)

Edenilson (Internacional)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Gerson (Olympique de Marselha)

Lucas Paquetá (Lyon)



Atacantes



Antony (Ajax)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Neymar (PSG)

Raphinha (Leeds)

Vinicius Júnior (Real Madrid)