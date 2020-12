Com novidades, dupla Re-Pa está escalada para o clássico da 18ª rodada da Série C

Remo e Paysandu se enfrentam daqui a pouco, no Mangueirão, pela última rodada da primeira fase da Série C. E as escalações dos dois times estão com algumas mudanças.

Confira a escalação do Remo:

Confira a escalação do Paysandu:

O PAPÃO DA CURUZU ESTÁ ESCALADO! PRA CIMA DELES, LOBO! 🐺⚽️🔥🔵⚪️



A partida começa às 17 horas e terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.