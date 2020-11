Com Neymar, Fifa indica 11 candidatos ao prêmio de melhor do mundo em 2020

A Fifa anunciou nesta quarta-feira os indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo (The Best) em 2020. A lista conta com 11 jogadores e nela está o atacante brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain. Ele concorre com nomes recorrentes em premiações como o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e do argentino Lionel Messi, do Barcelona.

Os três finalistas serão anunciados em uma data ainda não estipulada pela entidade. O vencedor do prêmio The Best será anunciado no dia 17 de dezembro em festa virtual por causa da pandemia do novo coronavírus. Participam da votação capitães e técnicos das seleções nacionais, jornalistas selecionados e fãs por meio de uma enquete promovida pela Fifa.

A lista foi formulada por especialistas a partir do desempenho dos jogadores de 20 de julho de 2019 a 7 de outubro de 2020. Um dos maiores favoritos a levar o prêmio desta vez é o centroavante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, que foi campeão e artilheiro da última edição da Liga dos Campeões da Europa.

Vencedor em 2009, o zagueiro holandês Virgil van Dijk, do Liverpool, está na lista, assim como seus companheiros de time, o egípcio Mohamed Salah e o senegalês Sadio Mané. Os outros candidatos são o volante brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara (Bayern de Munique), o atacante francês Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), o meia belga Kevin De Bruyne (Manchester City) e o zagueiro espanhol Sergio Ramos (Real Madrid).

MULHERES - Sem a presença da brasileira Marta, seis vezes eleita a melhor do mundo, e da americana Megan Rapinoe, a vencedora de 2019, a Fifa revelou também as 11 jogadoras indicadas ao prêmio neste ano. O Lyon, da França, atual campeão da Liga dos Campeões Feminina, tem cinco candidatas. O Chelsea, da Inglaterra, tem três.

Thiago Alcântara (Espanha) - Bayern de Munique-ALE e Liverpool-ING

Cristiano Ronaldo (Portugal) - Juventus-ITA

Kevin De Bruyne (Bélgica) - Manchester City-ING

Robert Lewandowski (Polônia) - Bayern de Munique-ALE

Sadio Mané (Senegal) - Liverpool-ING

Kylian Mbappé (França) - Paris Saint-Germain-FRA

Lionel Messi (Argentina) - Barcelona-ESP

Neymar (Brasil) - Paris Saint-Germain-FRA

Sergio Ramos (Espanha) - Real Madrid-ESP

Mohamed Salah (Egito) - Liverpool-ING

Virgil van Dijk (Holanda) - Liverpool-ING

Lucy Bronze (Inglaterra) - Lyon-FRA e Manchester City-ING

Delphine Cascarino (França) - Lyon-FRA

Caroline Graham Hansen (Noruega) - Barcelona-ESP

Pernille Harder (Dinamarca) - Wolfsburg-ALE e Chelsea-ING

Jennifer Hermoso (Espanha) - Barcelona-ESP

Ji So-yun (Coreia do Sul) - Chelsea-ING

Sam Kerr (Austrália) - Chelsea-ING

Saki Kumagai (Japão) - Olympique Lyon-FRA

Dzsenifer Marozsán (Alemanha) - Lyon-FRA

Vivianne Miedema (Holanda) - Arsenal-ING

Wendie Renard (França) - Lyon-FRA