Com menos de um mês, técnico Mazola Júnior é demitido de clube da Série B

A passagem do técnico Mazola Júnior pelo Vitória-BA, que disputa a Série B, não durou um mês. O treinador foi demitido do clube nordestino, após a goleada sofrida para o CSA-AL, pela 31ª rodada da Segunda Divisão nacional.

Mazola Júnior assumiu o clube baiano no dia 7 de dezembro e nesse período comandou a equipe em quatro jogos, com um triunfo e três derrotas, uma delas para o lanterna Oeste-SP, somando apenas 25% de aproveitamento. O Vitória atualmente está na 15ª posição com 36 pontos, luta contra o rebaixamento e está há quatro pontos do primeiro clube dentro do Z-4.

Em nota, o Vitória comunicou o desligamento de Mazola e informou seu substituto no restante da competição nacional.

"O Esporte Clube Vitória comunica a decisão de efetivar Rodrigo Chagas como técnico do time e, consequentemente, o desligamento de Mazola Júnior. Os profissionais foram avisados após o jogo desta terça-feira (22) em Maceió.

O Vitória voltará a jogar dia 3 de janeiro de 2021 contra o Operário (PR) no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA).

O ECV agradece ao técnico Mazola Júnior pelo profissionalismo e a dedicação no período que comandou o Rubro-Negro.

Rodrigo Chagas assume de forma definitiva o comando do time a partir de quinta-feira (24) para os jogos restantes do Campeonato Brasileiro"

EM BELÉM

Mazola já treinou a dupla Re-Pa. O primeiro foi o Paysandu, em 2014, na ocasião foi demitido e retornou ao clube e conquistou o acesso para a Série B, porém pesou contra o fato de não ter sido campeão, já que perdeu no mesmo ano as finais do Campeonato Paraense, Copa Verde e Brasileiro Série C pelo clube alviceleste.

Já em 2020 Mazola foi contratado pelo Remo, para assumir o cargo após a saída do técnico Rafael Jacques. O treinador conseguiu levar o Leão Azul à final do Parazão, mas acabou derrotado pelo Paysandu nas duas finais. Mazola também iniciou o Série C pelo clube azulino e deixou a equipe no G-4 da competição, porém não agradou à torcida e os dirigentes azulinos pela forma com que o Remo atuava.