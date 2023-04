Com gol de brasileiro, Real Madrid vence Celta de Vigo e mantém segunda posição na La Liga

O Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 2 a 0, neste sábado (22), no Santiago Bernabéu, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Asensio, com passe de Vinícius Jr, e Éder Militão marcaram os gols da vitória merengue.

Com o resultado, o Real alcançou 65 pontos e permanece na segunda posição, oito pontos atrás do líder Barcelona. Enquanto isso, o Celta ocupa a 12ª colocação, sem chances de vaga nas competições europeias, mas sem risco de rebaixamento.

O jogo

Aos 41 minutos do primeiro tempo, o Real abriu o placar. Vini Jr recebeu passe de Ceballos, invadiu a área e tocou para trás. Asensio acertou um belo chute, de primeira, sem chances para o goleiro Villar. No início do segundo tempo, Asensio cobrou escanteio na medida para Éder Militão cabecear e ampliar a vantagem.

O Real Madrid enfrenta o Girona na próxima terça-feira (25), fora de casa. Já o Celta recebe o Elche na quarta-feira (26).