Com dez jogos pelo Fla, Ceni tem aproveitamento e números inferiores ao de Dome no mesmo período

Rogério Ceni conseguiu fechar o mês de dezembro invicto, mas as duas eliminações (da Copa do Brasil e da Libertadores) em 13 dias e as atuações inconsistentes no Brasileiro têm atraído desconfiança. Além disso, aproveitamento e números não estão ao lado do técnico sob o comando do Flamengo.

Até aqui, Ceni tem dez jogos pelo Fla, com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, o que rende um aproveitamento de 53,3%, ou seja, inferior ao de Domènec Torrent no mesmo período, que foi de 56,6%. Em tempo: o aproveitamento geral do catalão foi de 64,1%, em 24 jogos, ao todo.

De acordo com o site "Sofascore", Ceni ainda tem outros números desfavoráveis em relação ao de Dome neste recorte (dez jogos), como o de necessidade de "chutes para marcar gol" (8.5 a 6.9 para o estrangeiro) e de "chutes para sofrer gol" (o time do ex-goleiro leva gol após 5.2 dos chutes, enquanto o de Torrent, tinha a média de 6.5).

Mas há vantagens para o lado de Ceni. Por exemplo, o time do treinador atual cria mais "grandes chances": 36 a 31, além possuir um percentual de maior precisão quanto a "conversão de chances": 31% a 26%.

Quanto a gols sofridos, cujo sistema defensivo tem estado no centro dos holofotes e sido o calcanhar de aquiles da temporada, tanto o time de Ceni quanto o de Dome levaram 13 gols. Mas o de Ceni fez três a mais: 16 a 13.

Os números não são animadores, assim como a distância do Fla para o líder, mas Rogério Ceni não joga a toalha na briga pelo título brasileiro.

- Com certeza absoluta acredito no título. Ou não poderia trabalhar no Flamengo. Independentemente da diferença de pontos, vamos seguir acreditando. O nosso objetivo é fazer a diferença diminuir e chegar na ultima rodada com chance de título - salientou Ceni.

Treinos e mais treinos: próximo jogo do Fla é no dia 6, contra o Fluminense (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Com 49 pontos, o Flamengo foi ultrapassado pelo Atlético-MG na 26ª rodada e, atualmente, é o terceiro colocado do Brasileirão. O Galo tem o mesmo número de pontos, e o líder, São Paulo, chegou aos 56. O Rubro-Negro tem uma partida a menos em relação aos dois primeiros colocados, cabe destacar.