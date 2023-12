Cogitada para Belém, Supercopa do Brasil pode ser levada para o Rio de Janeiro; entenda

Embora o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) tenha disponibilizado a capital paraense para sediar a Supercopa do Brasil, a possibilidade de trazer a decisão para Belém ainda não está garantida, pelo menos segundo a imprensa do sudeste. De acordo com o jornalista Gabriel Sá, a CBF deseja levar o confronto entre os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro para o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

"O que eu ouvi esses dias de uma fonte confiável é que os clubes planejam levar a Supercopa do Brasil para o Maracanã. A ver se confirma. Estados Unidos sem chances", disse. O interesse em levar a disputa para os Estados Unidos também havia sido ventilado, mas sem nenhuma confirmação por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Outra possibilidade era que a partida ocorresse no estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas o local já tem um evento agendado para o dia 3 de fevereiro.

Outra opção seria a cidade de São Paulo, no entanto, uma proibição estadual para que as duas torcidas rivais estejam no mesmo estádio impede a escolha da capital paulista. Com todos esses entraves, o Pará desponta como um dos concorrentes, como disse o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul. "De verdade é algo que tá na mesa. Tenho tentado que Belém seja sede não só da Supercopa, mas da final da Libertadores e da Sul-Americana. No entanto, nesse momento a CBF está em processo eleitoral. Então, qualquer informação nesse sentido agora é bobagem. Existe, sim, da minha parte essas reivindicações. Vou fazer de tudo pra colocar o futebol do Pará em evidência", explicou.

A Supercopa do Brasil é um título disputado entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Brasileirão. Ela define quem seria, de fato, o melhor clube do país no ano. Como em 2023 o São Paulo venceu a Copa do Brasil e o Palmeiras o campeonato Brasileiro, a disputa será entre os dois gigantes paulistas.