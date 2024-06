Chile x Paraguai: veja as escalações e o horário do jogo amistoso de hoje (11/06)

FUTEBOL

Remo pode reencontrar Uchôa no Baenão; Ypiranga-RS possui 5 atletas ex-Leão e Papão

Leão terá pela frente Anderson Uchôa, volante campeão com o Remo, que deixou o clube azulino no ano passado. Veja a lista de atletas do Ypiranga-RS que passaram pelo futebol paraense