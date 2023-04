Chelsea e Real Madrid: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (18/04) pela Champions League

As equipes Real Madrid x Chelsea disputam nesta terça-feira (18/04) a partida de ida das quartas de final da Champions League. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres (ING). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chelsea e Real Madrid ao vivo?

A partida Chelsea e Real Madrid pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Chelsea e Real Madrid chegam para o jogo?

No jogo inicial, o atual campeão da competição, Real Madrid, triunfou com um placar de 2 a 0. Agora, para se qualificar diretamente, sem a necessidade de um tempo extra, o Chelsea precisa vencer por uma margem de três gols ou mais. A seguir, confira as possíveis escalações e como assistir ao vivo e online a partida decisiva entre Chelsea e Real Madrid nas quartas de final da Champions League.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Vinícius Junior e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti.

Chelsea: Kepa; Reece James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Enzo Fernández, Kanté, Kovacic; Sterling, Havertz e João Félix. Técnico: Frank Lampard.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Chelsea

Champions League

Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres (ING)

Data/Horário: 18 de abril de 2023, 16h