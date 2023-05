Ceará x Vitória: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (10/05) pela Série B do Brasileiro

As equipes Ceará x Vitória disputam nesta quarta-feira (10/05) uma partida atrasada pela 4° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ceará x Vitória ao vivo?

A partida Ceará x Vitória poderá ser assistida pela SporTV 2 e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Ceará x Vitória chegam para o jogo?

Ceará está em 16° lugar na Série B e acumula 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 2 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Vitória é o vice-líder, venceu todas as 4 partidas que jogou, marcou 11 gols e ainda não sofreu um único gol.

Prováveis Escalações

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Zé Hugo e Welder. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Vitória

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 10 de maio de 2023, 19h