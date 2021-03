CBF muda horário do jogo da Castanhal pela Copa do Brasil

Por ausência de sistema de iluminação artificial no estádio Modelão, na cidade de Castanhal, o departamento de competição da CBF [Confederação Brasileira de Futebol] alterou o horário do jogo do Castanha contra o Volta Redonda- RJ pela Copa do Brasil. Veja como ficou:

Jogo 31: Castanhal/PA x Volta Redonda/RJ

De: 20h Para: 15h30

Data: 17/03, quarta (mantida)

Local: Estádio Modelão, em Castanhal/PA (mantido)

.