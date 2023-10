CBF 'estica' datas do Brasileirão para encaixar jogos que foram adiados; confira

O Campeonato Brasileiro terá alguns dias extras de emoção este ano. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (27/10) que decidiu prorrogar o término da competição, possibilitando a realização das partidas adiadas. Originalmente programado para encerrar em 3 de dezembro, um domingo, o campeonato agora se estenderá até 6 de dezembro, uma quarta-feira.

Para encaixar os jogos adiados, a CBF reposicionou Fluminense x São Paulo, Fortaleza x Botafogo e Flamengo x Bragantino para o final de novembro. Enquanto isso, o confronto entre Fortaleza e Cruzeiro permanece agendado durante a Data Fifa.

A prorrogação começará a partir da 35ª rodada, que foi transferida do meio para o final de semana, totalizando três dias adicionais, da mesma forma que as outras rodadas. A CBF afirmou que essa decisão é amparada por artigos específicos do regulamento do Brasileirão e do regulamento geral das competições (RGC). Todos os clubes foram informados sobre a mudança e já estão se adaptando ao novo cronograma.

O primeiro jogo remarcado será entre Fluminense e São Paulo, originalmente agendado para 4 de novembro. Devido a um conflito com a final da Copa Libertadores, o jogo foi movido para 22 de novembro, quarta-feira, às 21h30. No dia seguinte, às 19h, terá lugar o confronto entre Fortaleza e Botafogo, seguido por Flamengo e Bragantino às 21h30.

O jogo entre Fortaleza e Cruzeiro precisou ser reprogramado devido ao atraso na partida entre o Botafogo e o Athletico-PR em uma rodada anterior, que fez o jogo ser concluído apenas no dia seguinte. Além disso, o duelo de alto nível entre o Flamengo e o Bragantino também foi remarcado devido à final da Libertadores no Maracanã, que impediu o Flamengo de jogar no estádio, pois estava sendo usado para preparativos da Conmebol.

Uma exceção será o jogo entre Fortaleza e Cruzeiro. Originalmente marcado para este fim de semana, como parte da 30ª rodada, o jogo foi adiado devido à participação do Fortaleza na final da Sul-Americana. Como o Fortaleza já está envolvido em outra remarcação contra o Botafogo, o confronto com o Cruzeiro acontecerá durante a próxima Data Fifa, entre 13 e 21 de novembro, período em que a Seleção Brasileira enfrentará a Colômbia em 16 de novembro e a Argentina em 21 de novembro.