CBF divulga arbitragem dos jogos decisivos de Remo e Paysandu na Série C

Remo e Paysandu terão nesta semana confrontos decisivos pela Série C do Brasileirão. O Papão que ocupa a quarta posição no grupo A joga na sexta-feira (27), em Belém, no Mangueirão, contra o Botafogo-PB, equipe que briga contra o rebaixamento. Já o Remo atual vice-líder atua no sábado (28), na Arena da Amazônia, contra o Manaus-AM, um dos concorrentes direto por uma vaga no G-4. Para essas partidas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as arbitragens.

Na partida entre Papão e Belo, em Belém, a arbitragem será toda do Rio de Janeiro (RJ). Rafael Martins de Sá é quem apita o jogo. Os assistentes serão Rafael Sapeda de Souza e Rafael Gomes Rosa.

Já no jogo entre Gavião x Leão, em Manaus (AM), o trio de arbitragem será de Rondônia (RO). Jonathan Antero Silva será o árbitro central, tendo como assistentes Márcia Bezerra Lopes Caetano e Adenilson de Souza Barros.

As partidas de Papão e Leão na Série C do Campeonato Brasileiro terão transmissões lance a lance pelo OLiberal.com.