CBF capacita professores para o projeto 'Gol do Brasil' em Belém

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) finalizou a capacitação de 15 professores, que ocorreu entre os dias quatro e cinco deste mês. Com isso, o objetivo do órgão é ensinar a metodologia da CBF Social e preparar os educadores para o projeto 'Gol do Brasil'.

Os professores voluntários foram instruídos pelo preparador da CBF Bruno Silva. Além de apresentar os objetivos do ‘Gol do Brasil', ele ministrou aulas práticas no campo do Centro Esportivo da Juventude (CEJU). A coordenadora do projeto em Belém, Rayssa Talino, disse que as expectativas para a iniciativa são grandes, já que, com os voluntários, o Gol do Brasil terá um reforço.

“A entrada de novos voluntários vem para somar o trabalho que tem sido desenvolvido no projeto e nos proporciona a percepção de que estamos conquistando reconhecimento na unidade de Belém", ressaltou.

Ainda durante o curso, foi oferecido a palestra 'O Ensino Sobre as Habilidades de Vida', realizada pelo coordenador socioeducacional do Flamengo, Fernando Truyts, que falou sobre as dez habilidades de vida estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

"A sensação de ser instruído para se tornar um professor no projeto faz mais sentido, pois já estive do outro lado. E, por já ter vivido isso, consigo entender a realidade de cada um deles. Com o curso, vou colocar um pouco da minha experiência usando as dez habilidades de vida", disse Ray Ferreira, participante.

As aulas presenciais do Gol do Brasil retornaram em 19 de outubro, em Belém. Atualmente, o projeto conta com 113 alunos. Além do Pará, o projeto também tem unidades em outros estados, como Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro.