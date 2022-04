Castanhal regulariza reforços no BID e dispensa três jogadores antes da estreia na Série D

Dois reforços do Castanhal foram regularizados e já podem estrear pelo Japiim da Estrada na Série D do Brasileirão. Nesta quinta-feira (14) os nomes do meia Gui Campana e o do atacante Felipinho foram inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Dois reforços do Castanhal foram regularizados e já podem estrear pelo Japiim da Estrada na Série D do Brasileirão. Nesta quinta-feira (14) os nomes do meia Gui Campana e o do atacante Felipinho foram inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Das duas contratações, Gui Campana é visto como o principal reforço da equipe. O meia foi um dos destaques do Castanhal na boa campanha do Japiim no Parazão de 2021. Desde então, o jogador estava no Sampaio Corrêa-MA. Já Felipinho tem 25 anos e veio do Bangu-RJ. Pela equipe carioca, o atacante participou de oito partidas e não balançou as redes nenhuma vez. O jogador é da base do São Caetano-SP e acumula passagens por outras equipes do interior paulista, como Atibaia, São Bernardo, Juventus e Comercial. Saídas Além da regularização dos reforços, outros três jogadores deixaram oficialmente o Castanhal. De acordo com o BID, não fazem mais parte do Japiim da Estrada o meia Fabinho, e os jogadores da base Henrique e Daniel. O Castanhal estreia na Série D do Brasileirão neste final de semana. No domingo (17), o Japiim recebe o Moto Club, às 15h, no estádio Diogão, em Bragança.

