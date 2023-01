Cantor Silva e Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, terminam o relacionamento

O romance entre o cantor Silva (34) e o médico Thales Bretas (34) terminou, após cerca de quatro meses. Este foi o primeiro relacionamento público do ex-marido do humorista Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021.

O relacionamento entre os dois veio a público quando ambos estiveram no Rock in Rio juntos, em setembro de 2022. Na virada do ano, o casal foi visto junto em Fernando de Noronha (PE).

Apesar de manter a discrição com o relacionamento, Thales era pressionado por fãs, que criticaram o dermatologista por se envolver com um outra pessoa pouco mais de um ano depois da morte do humorista. O viúvo chegou a rebater as críticas durante esta semana: “Quem controla o tempo da minha vida sou eu. Meus desejos, minhas questões, minhas contas para pagar… Ninguém me ajuda em nada com isso!”, disse o médico.

Silva e Thales ainda não se pronunciaram sobre o fim do relacionamento, mas a assessoria do artista confirmou a informação para o portal GShow.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)