Cametá anuncia ex-Paysandu como técnico para o Parazão de 2024; saiba quem é

O Cametá, quarto colocado no último Campeonato Paraense, anunciou nesta quinta-feira (9) a contratação do técnico Uidemar Pessoa, de 58 anos. O treinador deve assumir o Mapará em dezembro deste ano, já para o início da pré-temporada de 2024.

Uidemar é conhecedor do futebol paraense. Quando jogador, o ex-meia encerrou a carreira no Paysandu, em 1999. Antes disso, o treinador teve passagens por três dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro: Flamengo (de 1989 a 1993), Botafogo (1996) e Fluminense (1996).

Como técnico, Uidemar se notabilizou por treinar equipes que disputam a Série D do Brasileirão, divisão que o Cametá vai participar em 2023. O técnico já comandou o Penarol-AM, Nacional-AM, Morrinhos-GO, Vitória das Tabocas-PE, Interporto-TO, ASEEV-GO e Itumbiara-GO.

Até o momento, Uidemar tem dois títulos na carreira. O primeiro foi conquistado em 2012, quando conquistou o Campeonato Amazonense pelo Nacional-AM. Dois anos depois, o técnico liderou o Interporto-TO rumo à taça do Campeonato Tocantinense.

O Cametá terá calendário completo nesta temporada. Após conquistar o quarto lugar do Parazão de 2023, o Mapará obteve vaga na Série D de 2024, que será disputada no segundo semestre. Apesar disso, o clube do nordeste do Pará terá o Campeonato Paraense do próximo ano, que começa na primeira quinzena de janeiro.