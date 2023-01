Caixão de Pelé chega ao gramado da Vila Belmiro para início do velório

O caixão com o corpo de Pelé foi colocado no centro do gramado da Vila Belmiro para o início do maior jogador de todos os tempos. Zé Roberto, ex-jogador do Santos, e Edinho, filho do Rei, foram dois dos responsáveis por carregar o caixão até o local onde ficará durante a cerimônia, que será aberta ao público.

Diferente do que era esperado, o caixão ficará aberto. Quem quiser se despedir passará por um caminho formado por grades no gramado e ficará a cinco metros de onde está o corpo de Edson Arantes do Nascimento.

Ao fim do velório, que irá percorrer a madrugada da terça-feira e terminar às 10h, está previsto o cortejo com o corpo de Pelé pelas ruas de Santos. O enterro será no Memorial Necrópole Ecumênica, que fica a cerca de 1 km do estádio, mas o traslado será maior porque inclui a passagem pela região em que vive Dona Celeste, mãe de Pelé, que em novembro passado completou 100 anos de idade.