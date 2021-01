Brusque vence o Vila Nova fora de casa e assume liderança do quadrangular na Série C

Após três empates consecutivos, o Brusque venceu a primeira no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro e, de quebra, assumiu a liderança da chave. Neste sábado, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o clube catarinense venceu o Vila Nova por 3 a 0, com dois gols de Thiago Alagoano e um de Marco Antônio.

SITUAÇÃO NA TABELAApós começar a rodada na lanterna, o Brusque chegou aos seis pontos e se tornou líder do grupo. O Vila Nova, por sua vez, caiu para a última posição do quadrangular, com quatro pontos. Ituano e Santa Cruz, ambos com quatro pontos, têm um jogo a menos e se enfrentam neste domingo.

NOME DO JOGOAutor dos dois gols, Thiago Alagoano foi o grande destaque da partida. No primeiro tempo, aos 40 minutos, o meia recebeu na área do Vila e bateu cruzado para abrir o placar. Já na etapa final, aos 20, ele recebeu passe de Garcez em contra-ataque e finalizou no ângulo de Fabrício.

BOTA O PÉ NA FORMAJogando em casa, o Vila Nova foi superior no primeiro tempo e criou as melhores chances, mas pecou na pontaria. No lance mais perigoso, Celsinho acertou a trave em cobrança de falta. Na etapa final, o Vila Nova teve a chance de empatar o jogo, mas Henan bateu mal o pênalti e Ruan Carneiro defendeu.

PRÓXIMOS JOGOSEm busca de reencontrar o caminho das vitórias, o Vila Nova volta a campo no próximo sábado, às 17h (de Brasília), para encarar o Santa Cruz, em casa. O Brusque, por sua vez, buscará o segundo triunfo consecutivo diante do Ituano, na próxima segunda-feira, às 20h, no Augusto Bauer.