Brasil x Marrocos ao vivo: acompanhe os detalhes da partida que tem o paraense Rony como titular

A Seleção Brasileira enfrenta o Marrocos na noite deste sábado em Tânger, no país do norte africano. O Brasil tem o atacante paraense Rony no time titular em sua primeira convocação ao time canarinho. A partida começou às 19h no Estádio Ibn Batouta. A equipe é comandada interinamente pelo técnico Ramon Menezes, que este ano foi campeão Sul-americano pela Seleção Sub-20. O Brasil vai empatando com o Marrocos em 1 a 1. A partida está no segundo tempo.

Dois estreantes na seleção brasileira começaram no time titular: além do paraense Rony, do Palmeiras; e o volante Andrey, que pertence ao Chelsea, da Inglaterra, e está emprestado ao Vasco.

Jogadores das seleções fizeram um minuto de silêncio em memória a Pelé. (MOSAAB ELSHAMY/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O jogo

A partida começou bastante truncada. O Marrocos, assim como na Copa, travava bem as movimentações do time brasileiro. A primeira boa chance do Brasil saiu dos pés de Rony, aos 13. O atacante ex-Remo recebeu na livre área e, cara a cara com o goleiro Bono, finalizou mal, por cima do gol. A jogada, de qualquer forma, foi anulada por impedimento do camisa 22.

Rony, inclusive, variava de posição. No começo o atacante jogou caindo pelo lado direito do campo, ajudando na recomposição defensiva e com Rodrygo, do Real Madrid, mais ao meio da linha ofensiva.

Mas as melhores jogadas o jogador paraense foram quando ele inverteu com Rodrygo e apareceu centralizado na área, brigando com a zaga marroquina, como um centroavante - forma que mais e melhor tem atuado no Palmeiras.

Brasil cresce, mas leva gol

Outra boa chance do Brasil foi aos 23, quando Bono saiu errado do gol, mas se recuperou bem na jogada, salvando dois chutes à queima-roupa: de Rodrygo e Andrey Santos. O Brasil estava melhor em campo e Vini Jr marcou aos 26, em jogada que foi anulada por impedimento pelo VAR. Porém, no lance seguinte, os marroquinos saíram na frente. Boufal tabelou com El Khannouss e bateu no canto, tirando de Weverton: 1 a 0 para o Marrocos.

À frente no placar, a seleção do continente africano cresceu bastante no jogo seguiu bastante perigosa. O Brasil só retomou o equilíbrio quando conseguiu voltar a marcar a saída de bola do advesário.

Segundo tempo

A equipe comandada por Ramon Menezes voltou mais incisiva para o segundo tempo, enquanto os marroquinhos faziam um jogo seguro: fechados na defesa, mas muito rápidos nos contra-ataques. Rodrygo arriscou da entrada da área aos 2 e forçou boa defesa de Bono. Aos 10, Vini Jr cruzou rasteiro e Rony se esticou de carrinho, mas não alcançou a bola.

Entretanto, apesar das boas chances criadas pelo time canarinho, a percepção era de o Brasil era um time empolgado e desorganizado contra um advesário maduro e ciente do que fazia em campo.

Ramon mexe, Rony sai e Bono franga

Aos 18, o técnico Ramon Menezes promoteu três mudanças de uma só vez. Sacou Rodrygo, Rony e Andrey para as entradas de Vitor Roque, Antony e Raphael Veiga. Não demorou para o Brasil reagir, mas com a ajuda do ótimo goleiro Bono.

Casemiro chutou colocado de fora da área e, mesmo fraco, o chute passou por baixo do goleiro marroquinho: 1 a 1 em Tânger. O gol saiu em um momento em que a equipe amarelinha era melhor em campo.

Próximos compromissos

Nesta data FIFA, a CBF optou por agendar somente um amistoso. Os jogadores convocados estão liberados para retornar aos seus clubes logo após as partidas. O próximo compromisso do time canarinho será em junho. As eliminatórios para a Copa do Mundo de 2026 começa em setembro. A expectativa é que até lá a equipe já tenha um técnico efetivado.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Marrocos - Amistoso Internacional

Data: 25/03/2023

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Ibn Batouta, em Tânger-MAR

Árbitro: Selmi Sadok (TUN)

Assistente 1: Hassani Khalil (TUN)

Assistente 2: Bakir Mohamed (TUN)

Cartões amarelos: El Khannouss e Amrabat (MAR) | Rony (BRA)

Cartões vermelhos: -

Brasil: Weverton; Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey (Raphael Veiga) e Lucas Paquetá; Rodrygo (Vitor Roque), Vini Jr e Rony (Antony). Técnico: Ramon Menezes

Marrocos: Bono; Hakimi (Attiat Allah), Mazraoui, Amrabat e Aguerd; Saïss, Ziyech, Ounahi (Sabiri) e Boufal; En-Nesyri e El Khannouss (Louza). Técnico: Walid Regragui.