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Brasil x Haiti: Estação das Docas terá transmissão gratuita em Belém

Arena Estação volta a receber torcedores na sexta-feira (19), com telões, programação musical e opções gastronômicas durante a Copa do Mundo

O Liberal
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A Estação das Docas vira arquibancada nos jogos do Brasil (Beatriz Santos / Pará 2000)

A Estação das Docas, em Belém, receberá mais uma edição da Arena Estação na sexta-feira (19), durante a transmissão da partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo. O jogo está marcado para as 21h30, e a programação contará com entrada gratuita, telões instalados em diferentes áreas do complexo turístico e apresentação musical antes da partida.

A iniciativa reúne torcedores para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em um espaço preparado para receber o público durante a competição. Na estreia do Brasil, centenas de pessoas passaram pelo local para assistir à partida em clima de confraternização, reunindo famílias, grupos de amigos e visitantes.

Os telões instalados nos Armazéns 1 e 2, além da área externa da Estação das Docas, permitiram que o público acompanhasse todos os lances da partida em ambiente semelhante ao de uma arquibancada.

Antes do início do confronto, a programação terá apresentação da DJ Avarney a partir das 19h30. A atração musical antecede a transmissão do jogo e busca aquecer a torcida para mais uma partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Além da exibição da partida, o público poderá utilizar os restaurantes, quiosques e demais opções gastronômicas disponíveis no complexo turístico durante toda a programação.

A Arena Estação também terá programação confirmada para o próximo compromisso da Seleção Brasileira na competição. No dia 24 de junho, o Brasil enfrenta a Escócia, às 19h, com transmissão ao vivo nos telões instalados na Estação das Docas.

Na ocasião, a programação musical será novamente comandada pela DJ Avarney antes e após a partida. Segundo Fernanda Scaramuzzini, gerente de Marketing, Comunicação e Cultura da Organização Social Pará 2000, a proposta da Arena Estação é reunir moradores e turistas em torno dos jogos da Copa do Mundo, promovendo momentos de convivência e integração à beira da Baía do Guajará.

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