Brasil x Haiti: Estação das Docas terá transmissão gratuita em Belém Arena Estação volta a receber torcedores na sexta-feira (19), com telões, programação musical e opções gastronômicas durante a Copa do Mundo O Liberal 16.06.26 17h22 A Estação das Docas vira arquibancada nos jogos do Brasil (Beatriz Santos / Pará 2000) A Estação das Docas, em Belém, receberá mais uma edição da Arena Estação na sexta-feira (19), durante a transmissão da partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo. O jogo está marcado para as 21h30, e a programação contará com entrada gratuita, telões instalados em diferentes áreas do complexo turístico e apresentação musical antes da partida. A iniciativa reúne torcedores para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em um espaço preparado para receber o público durante a competição. Na estreia do Brasil, centenas de pessoas passaram pelo local para assistir à partida em clima de confraternização, reunindo famílias, grupos de amigos e visitantes. Os telões instalados nos Armazéns 1 e 2, além da área externa da Estação das Docas, permitiram que o público acompanhasse todos os lances da partida em ambiente semelhante ao de uma arquibancada. Antes do início do confronto, a programação terá apresentação da DJ Avarney a partir das 19h30. A atração musical antecede a transmissão do jogo e busca aquecer a torcida para mais uma partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Além da exibição da partida, o público poderá utilizar os restaurantes, quiosques e demais opções gastronômicas disponíveis no complexo turístico durante toda a programação. A Arena Estação também terá programação confirmada para o próximo compromisso da Seleção Brasileira na competição. No dia 24 de junho, o Brasil enfrenta a Escócia, às 19h, com transmissão ao vivo nos telões instalados na Estação das Docas. Na ocasião, a programação musical será novamente comandada pela DJ Avarney antes e após a partida. Segundo Fernanda Scaramuzzini, gerente de Marketing, Comunicação e Cultura da Organização Social Pará 2000, a proposta da Arena Estação é reunir moradores e turistas em torno dos jogos da Copa do Mundo, promovendo momentos de convivência e integração à beira da Baía do Guajará. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol estação das docas copa do mundo brasil x haiti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Brasil x Haiti: Estação das Docas terá transmissão gratuita em Belém Arena Estação volta a receber torcedores na sexta-feira (19), com telões, programação musical e opções gastronômicas durante a Copa do Mundo 16.06.26 17h22 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada na Série D; veja adversários do Águia e da Tuna na competição Série D entra na fase de mata-mata e com dois paraenses na disputa pelo sonho do acesso à Série C 16.06.26 15h03 Futebol Mangueirão passa por vistoria da CBF e recebe avaliação positiva Inspeção técnica analisou estrutura, gramado e condições operacionais da arena, que segue apta a receber competições nacionais 15.06.26 21h39 MESSI E COMPANHIA Argentina estreia na Copa do Mundo e movimenta torcedores em Belém Restaurante argentino na capital paraense prepara programação especial para receber brasileiros e argentinos durante o primeiro jogo da atual campeã mundial 15.06.26 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES NUNCA SERÁ SÓ FUTEBOL Após atropelamento, meia do Paysandu faz visita surpresa a Pam Pam O jogador Marcinho, do Paysandu, fez uma visita surpresa a Pam Pam, torcedor símbolo do Papão, que foi atropelado em Belém 16.06.26 11h04 POLÊMICA Presidente da CBF é acusado de 'enganar esposa' e bancar amantes com dinheiro da confederação Segundo Leo Dias, as verbas foram desviadas para custear as estadias e a logística das mulheres 15.06.26 18h40 Futebol Neymar treina em campo com a Seleção pela primeira vez após lesão na panturrilha Camisa 10 participou de parte dos trabalhos no centro de treinamento, ainda que de maneira controlada e sem contato com bola. 16.06.26 14h01 futebol Zagueiro do Remo, Tchamba faz ação social para crianças em Camarões durante as férias Defensor azulino aproveitou o período de descanso para visitar Yaoundé, sua cidade natal 16.06.26 10h11