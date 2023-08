Brasil encara Jamaica precisando da vitória para não ser eliminado da Copa do Mundo feminina

Nesta quarta-feira, às 7h no horário de Brasília, Brasil e Jamaica se enfrentarão em um confronto decisivo pela última rodada da fase de grupos na Copa do Mundo feminina de 2023. Após uma derrota para a França, a Seleção precisa vencer para avançar às oitavas de final, independentemente de outros resultados.

Em caso de empate, o Brasil dependerá de uma derrota das francesas para o lanterna Panamá. Contudo, uma derrota significaria a despedida precoce do Mundial.

VEJA MAIS

Portanto, para a seleção brasileira, esse confronto se transforma em uma verdadeira partida eliminatória, com o objetivo de evitar uma rara eliminação na fase de grupos, algo que só ocorreu nas duas primeiras edições da Copa, em 1991 e 1995.

O desafio não será apenas lidar com a pressão da eliminação, mas também evitar repetir erros, especialmente nas bolas paradas, que se mostraram pontos fortes das adversárias. A técnica Pia Sundhage manteve-se neutra sobre a titularidade de Marta no confronto. Já a Rainha Marta, emocionada na entrevista pré-jogo, demonstrou confiança.

"Estou tão focada na partida que não parei para pensar que esta pode ser minha última coletiva em uma Copa do Mundo, porque não vai ser. Estou confiante e acredito que vamos seguir na competição", afirmou Marta.

Do outro lado, a seleção da Jamaica participa apenas de sua segunda Copa do Mundo, após a estreia em 2019, e tem o sonho de garantir a classificação para as oitavas de final pela primeira vez na história do país. O time encontra-se em segundo lugar no grupo, o que lhes confere certa vantagem neste momento, mas o técnico Lorne Donaldson prefere manter os pés no chão.

"É Davi contra Golias. O Brasil é uma potência e será um desafio para nós. Sabemos que chegamos para a Copa do Mundo com o título de azarões, isso não é nenhuma novidade. Temos que entrar em campo e tentar estar à altura", disse Donaldson.

Ficha técnica:

Brasil x Jamaica

3ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo feminina

Data: 2 de agosto

Horário: 7h (de Brasília)

Local: Melbourne Rectangular, em Melbourne, na Austrália

Provável Brasil: Lele; Tamires, Rafaelle, Lauren e Antonia; Adriana, Luana, Kerolin e Ary Borges; Debinha e Bia Zaneratto (Geyse ou Marta). Técnica: Pia Sundhage

Provável Jamaica: Rebecca Spencer; Chantelle Swaby, Deneisha Blackwood, Allyson Swaby e Tiernny Wiltshire; Vyan Sampson, Drew Spence, Jody Brown e Cleyna Matthews; Khadija Shaw e Atlanta Primus. Técnico: Lorne Donaldson.