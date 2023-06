Bragantino x Goiás: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (25/06) pelo Brasileirão

As equipes Bragantino x Goiás disputam neste domingo (25/06) a 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem início às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bragantino x Goiás ao vivo?

A partida Bragantino x Goiás poderá ser assistida pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como Bragantino x Goiás chegam para o jogo?

Bragantino está em 9° lugar no Brasileirão com 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 19 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Goiás ocupa a 17° posição e acumula 3 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 10 gols marcados e 18 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Prováveis Escalações

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Henry Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian Oliveira, Zé Ricardo e Julán Palacios; Morelli, Alesson e Matheus Peixoto. Técnico: Armando Evangelista.

FICHA TÉCNICA

Bragantino x Goiás

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 25 de junho de 2023, 18h30