Bragantino vence o São Francisco com dois gols do artilheiro do Parazão

Deu Tubarão diante do Leão na tarde deste domingo (28), no Estádio Diogão, em Bragança (PA). O Bragantino venceu o São Francisco pelo marcador de 2 a 1, com dois gols do atacante Gileard, artilheiro do Parazão ao lado de Nicolas, do Paysandu e Jonathan Chula, da Tuna.

Essa foi a primeira vitória do Bragantino no Campeonato Paraense 2024. Jogando em casa e com o apoio da torcida, o Bragantino abriu o placar aos 10 minutos com Gileard, que aproveitou sobra na área, após cruzamento e escorou de cabeça para o fundo do gol do São Francisco.

O Tubarão ampliou o placar aos 27 minutos do segundo tempo. Mais uma vez Gileard, que recebeu lançamento, finalizou e o goleiro do São Francisco defendeu, a bola soubrou para o Bragantino e no rebote de outra defesa do Camisa 1 do Leão, Gileard teve calma pra tirar o marcador e bater rasteiro, marcando o segundo dele e do Tubarã.

A equipe de Santarém não se entregou e diminuiu o placar aos 37 minutos. John Keneddy recebeu lançamento na ponta esquerda, entrou na área e deu um toque de categoria, encobrindo o goleiro do Bragantino e fechando o marcador em 2 a 1.

Com o triunfo o Tubarão chegou aos 5 pontos e segue invicto no Parazão. A equipe ocupa a 4ª posição na tabela e terá pela frente na próxima rodada o clássico de Bragança contra o Caeté, no próximo sábado (3), no Estádio Diogão. Já o São Francisco perdeu a primeira no Campeonato Paraense, ocupa a 6ª posição na tabela e jogará contra o Cametá, no Souza, em Belém às 10h do domingo (4), pela 5ª rodada do Parazão, já que a 4ª rodada do campeonato foi adiada pela FPF.