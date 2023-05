Botafogo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (04/05) pela Copa Sul-Americana

As equipes Botafogo x LDU Quito disputam nesta quinta-feira (04/05) a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo acontecerá às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x LDU Quito ao vivo?

A partida Botafogo x LDU Quito pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Botafogo x LDU Quito chegam para o jogo?

Botafogo estreou na competição com um empate de 2 a 2 com Magallanes, seguido de uma vitória de 4 a 0 sobre César Vallejo.

Já LDU Quito iniciou com uma vitória de 2 a 1 sobre César Vallejo. Depois, o time venceu Magallanes por 4 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina e Facundo Rodrígues; Byan Ramírez, Sebastián González e Óscas Zambrano; Jhojan Julio, Alexander Alvarado e José Angulo. Técnico: Luis Zulbedía.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x LDU Quito

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 04 de maio de 2023, 21h