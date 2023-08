Botafogo x Internacional: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/08) pelo Brasileirão

Botafogo x Internacional disputam hoje, sábado (12/08), a 19° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Botafogo x Internacional ao vivo?

A partida entre Botafogo x Internacional poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 21h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Botafogo x Internacional chegam para o jogo?

Botafogo lidera o Brasileirão com 14 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 32 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Inter está em 12° lugar e soma 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 16 gols marcados e 20 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Botafogo x Internacional: prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Janderson. Técnico: Bruno Lage.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel; Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 12 de agosto de 2023, 21h