Botafogo vence confronto direto contra o CRB e se consolida no G-4 da Série B

No duelo entre o melhor mandante contra o visitante mais eficaz, os donos da casa se deram bem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira à noite, o Botafogo venceu o confronto direto diante CRB, por 2 a 0, pela 29ª rodada da competição, no Estádio Nilton Santos, no Rio, se consolidando na zona de acesso.

O Botafogo jogou desde os 30 minutos do primeiro tempo com um homem a mais após expulsão de Caetano. Em vantagem numérica, o time de Enderson Moreira fez seu primeiro gol aos 44, com Marco Antônio. No final do segundo tempo, Carlinhos definiu.

Com o resultado, o time carioca sobe à vice-liderança, com 51 pontos, e encerra uma sequência de dois jogos sem vitória. Além disso, continua como melhor mandante da competição - o retrospecto alvinegro é de 12 vitórias, um empate e duas derrotas. Melhor visitante, O CRB fica na quinta posição, com 48 pontos.

A equipe alagoana entrou em campo com sua tática bem definida: atrair o Botafogo e sair rápido em contra-ataque. No começo do jogo, foi feliz na estratégia e chegou duas vezes com perigo ao gol do time carioca.

O Botafogo propunha mais a partida, porém, apresentava muita dificuldade em criar as oportunidades, principalmente pela baixa produção de Chay na primeira etapa. Aos 30 minutos, porém, o zagueiro Caetano foi expulso depois de acertar um chute na cara de Rafael Navarro. Com um jogador a mais, o Botafogo se lançou ao ataque.

E conseguiu abrir o marcador aos 44, quando Chay partiu pela direita, levantou na área, para Marco Antônio dominar e bater cruzado.

Os cariocas diminuíram o ritmo no segundo tempo e criaram poucas chances, mesmo com a vantagem numérica. O Botafogo só chegou em lances esporádicos, como aos 15, quando Jonathan Silva cruzou e Chay tentou fazer de bicicleta.

Com o jogo controlado, o Botafogo quase ampliou aos 29. Em rápido contra-ataque, Chay lançou Rafael Navarro, que bateu forte para a defesa de Diogo Silva. No final, o time administrou o resultado e sacramentou a vitória aos 49. Em contra-ataque rápido pela direita, Warley buscou Diego Gonçalves, que cruzou na área e Carlinhos, no outro lado, apareceu livre fazer o segundo com chute no alto.

Na próxima rodada o Botafogo encara o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG). O CRB recebe o Guarani no Estádio Rei Pelé. Os dois jogos são válidos pela 30ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 CRB

BOTAFOGO - Douglas Borges; Jonathan (Daniel Borges), Joel Carli, Kanu e Jonathan Silva (Carlinhos); Barreto, Luís Oyama e Chay (Luiz Henrique); Marco Antônio (Diego Gonçalves), Warley e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.

CRB - Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Claudinei, Jean Patrick (Wesley) e Diego Torres (Clayson); Alisson Farias (Roberto), Jajá (Erik) e Nicolas Careca (Júnior Brandão). Técnico: Allan All.

GOLS - Marco Antônio, aos 44 minutos do primeiro tempo; Carlinhos, aos 49 do segundo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Gum, Erik, Roberto e Diego Torres (CRB-AL).

CARTÃO VERMELHO - Caetano (CRB-AL).

RENDA - R$ 65.550,00.

Público - 2.060 pagantes.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ).