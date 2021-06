Boavista x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Na noite da próxima terça-feira, 01, o Vasco enfrenta o Boavista, no estádio Elcyr Resende, às 21h30, em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta fase, não há o gol qualificado. Assim, em caso de empate na soma dos placares do confronto, o time que avança na competição será conhecido na disputa de pênaltis.

A partida é importante para o Gigante da Colina não só buscar reencontrar o bom futebol, mas também pela questão financeira. A premiação por avançar às oitavas de final da competição é de R$ 2,7 milhões.

O Boavista, por sua vez, fará a primeira partida oficial desde o dia 24 de abril, quando foi derrotado pela Portuguesa por 4 a 2, em jogo válido pela 11ª rodada da Taça Guanabara. Este, inclusive, é o último compromisso do Verdão de Saquarema antes de estrear na Série D do Brasileirão, no próximo domingo, contra o São Bento.

FICHA TÉCNICABOAVISTA X VASCO

Data e Hora: 01/06/2021, às 21h30Local: Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)Onde ver: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!

BOAVISTA (Técnico: Leandrão)Kléver; Wisney, Victor Pereira, Gustavo Geladeira e Jean Victor; Douglas Pedroso, Ralph e Igor César (Caio Felipe); Jefferson Renan, Marquinhos e Michael Douglas.

Pendurados: Jean Victor.Desfalques: Fernando Bob (expulso contra o Picos).

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça (Miranda) e Zeca; Andrey (Juninho) e Galarza (Romulo); Léo Jabá, Morato e Gabriel Pec (Sarrafiore); Cano.

Pendurados: Zeca Desfalques: Leandro Castan, MT e Marquinhos Gabriel

PALPITESNa redação do LANCE!, 50% das pessoas que votaram acreditam no empate, 25% na vitória do Boavista e os outros 25% estão confiantes no triunfo do Vasco.