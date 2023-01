BBB 23: conheça os times de futebol dos 22 participantes do Big Brother Brasil; Corinthians domina

O Big Brother Brasil 23 iniciou e com ele a disputa pelo prêmio milionário. Um dos participantes é o Fred, do Desimpedidos, famoso youtuber que fala sobre futebol, o esporte mais popular do mundo. A Rede Globo divulgou a lista de times de cada um participante, com direito a clubes tradicionais e participante que torce para eternos rivais.

Pipoca

Gabriel – São Paulo-SP

Paula – Águia de Marabá-PA

César – Bahia-BA

Gustavo – Internacional-SP

Larissa – Criciúma-SC

Ricardo – Corinthians-SP

Sarah Aline – Corinthians-SP

Marília – Não torce para ninguém

Cristian – Grêmio-SP

Bruno – Não torce para ninguém

Tina – Flamengo-RJ

Amanda – Corinthians-SP

Camarote

Aline Wirley – Corinthians-SP

Bruna Griphao – Flamengo-RJ e Fluminense-RJ

Fred – Palmeiras-SP

Domitila Barros – Santa Cruz-PE

Antonio “Cara de Sapato” – Flamengo-RJ

Fred Nicácio – Vasco da Gama-RJ

Key Alves – Corinthians-SP

Gabriel Santana – Flamengo-RJ e São Paulo-SP

Mc Guimê – Corinthians