Bayern sai na frente, mas perde para o Gladbach em casa e começa 2022 com derrota; veja os lances

O Borussia Monchengladbach venceu o Bayern de Munique de virada por 2 a 1 na Allianz Arena, pela 18ª rodada da Bundesliga. Os Bávaros seguem na liderança do campeonato e com uma boa vantagem de nove pontos do Borussia Dortmund, vice-líder que ainda joga na rodada. Enquanto o Monchengladbach avançou para a 11ª colocação.

LEWA MARCA

O Bayern começou bem na partida e pressionou o adversário. Aos 18 minutos, Lewandowski recebeu a bola pela direita, conseguiu fazer uma linda finta no zagueiro e mandou uma bomba para o gol.

MONCHENGLADBACH REAGE

Com dificuldades de criação na partida, o Borussia aproveitou a desorganização defensiva para empatar. Aos 27 minutos, Embolo recebeu cruzamento na área, disputou com Kimmich, que afastou mal a bola e sobrou no pé de Neuhaus para deixar tudo igual no placar.

VIROU

Logo em seguida, o Borussia conseguiu a virada em uma jogada de bola parada. Aos 31 minutos, Netz cobrou um escanteio na medida para Lainer marcar de cabeça e botar a equipe na frente do placar.

FALTOU CAPRICHAR

Na segunda etapa, o Bayern seguiu com um volume maior de jogo, mas não conseguiu tirar a desvantagem do placar. A equipe finalizou mais vezes ao gol, mas desperdiçou grandes oportunidades criadas, que custaram a derrota ao time.