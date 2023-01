Barcelona x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (25/01) pela Copa do Rei

As equipes Barcelona x Real Sociedad disputam nesta quarta-feira (25/01) as quartas de final da Copa do Rei da Espanha. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Barcelona x Real Sociedad ao vivo?

A partida Barcelona x Real Sociedad pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Barcelona x Real Sociedad​​ chegam para o jogo?

Barcelona estreou nesta edição da Copa do Rei durante a segunda rodada, quando venceu Intercity por 4 a 3. Depois, nas oitavas de final, superou Ceuta por 5 a 0.

Já Real Sociedad está na competição desde a primeira rodada. Em sua estreia, venceu Cazalegas por 4 a 1. Em seguida, derrotou Coria por 5 a 0, Logroñes por 1 a 0 e Mallorca por 1 a 0.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Eric García e Alba; Pedri, Busquets e De Jong; Dembélé, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi.

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand e Rico; Mendez, Illarramendi e Zubimendi; Barrenetxea, Sorloth e Oyarzabal. Técnico: Imanol Alguacil.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Real Sociedad

Copa do Rei

Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Data/Horário: 25 de janeiro de 2023, 17h