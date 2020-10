Band tenta comprar direitos de transmissão da Copa América

A Band pode ficar ainda mais próxima de transmitir a Copa América. A emissora marcou duas reuniões nas próximas semanas para avançar nas negociações. No primeiro momento, o papo da emissora paulista seria para transmitir apenas a edição do ano que vem. A informação foi dada inicialmente pelo "Uol".

A conversa está ocorrendo com a Dentsu, empresa japonesa responsável pela organização e venda do evento em todo o mundo. Os japoneses ofereceram o torneio para diversos grupos de mídia por três edições - 2021, 2024 e 2028. Ainda de acordo com o site, as duas reuniões já tem um assunto determinado. A Band vai discutir questões como remuneração e possibilidades de cobertura. Apesar do otimismo, a emissora prega cautela.

A Globo, que transmitiu a Copa América, ainda não manifestou interesse na transmissão do torneio de 2021. Deste modo, a Dentsu avança no interesse em fechar com outra TV aberta. Caso a Band acerte, a emissora voltaria a exibir o evento depois de 14 anos - a última edição mostrada foi a de 2007, que o Brasil como campeão.