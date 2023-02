Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (14/02) pela Copa do Nordeste

As equipes Bahia x Fortaleza disputam nesta terça-feira (14/02) a 3° rodada da Copa do Nordeste. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x Fortaleza ao vivo?

A partida Bahia x Fortaleza pode ser assistida ao vivo pela ESPN, pelo Nosso Futebol e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Bahia x Fortaleza chegam para o jogo?

Bahia estreou na Copa do Nordeste com uma derrota de 1 a 0 para Sampaio Corrêa, que foi seguida por um empate de 2 a 2 com Ferroviário-CE.

Até agora, Fortaleza já passou por uma vitória de 2 a 0 contra Campinense, outra de 1 a 0 sobre Sergipe e uma derrota de 2 a 0 para ABC.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo e Chávez; Diego Rosa, Acevedo e Daniel; Kayky, Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Ceballos e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Pochettino; Pikachu, Thiago Galhardo e Pedro Rocha. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Fortaleza

Copa do Nordeste

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Horário: 14 de fevereiro de 2023, 21h30