Atual campeão do Brasileiro, Flamengo doa medalha para leilão beneficente

O Flamengo conquistou na última quinta-feira (25), no Morumbi, o oitavo Campeonato Brasileiro de sua história. Para marcar esse cenário positivo, o clube doou a medalha de campeão de 2019 para um leilão beneficente, que acontece até dia 08 de março.

Os lances podem ser dados pelo site da Play For a Cause, uma plataforma de impacto social onde atletas, clubes e eventos esportivos podem oferecer itens ou experiências para o público. Através da venda, é gerado recurso para apoiar instituições selecionadas por todo país.

Nesta ação com o Flamengo, a renda será revertida para a Aldeias Infantis SOS Brasil, organização referência em atendimento direto à criança, que atualmente está presente em mais de 30 localidades de Norte a Sul do Brasil, com ações para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Edmond Sakai, Diretor de Relações Institucionais, Marketing e Comunicação da Aldeias Infantis SOS Brasil, reforça a importância da parceria com o Flamengo.

- O leilão dessa medalha fará a diferença na vida de muitas pessoas. É graças a parcerias como esta que desenvolvemos e mantemos nossos mais de 70 projetos, atuando junto às famílias em situação de alta vulnerabilidade para prevenir sua desintegração e oferecer alternativas de cuidado às crianças, adolescentes e jovens que perderam o cuidado parental.

A parceria entre o clube e a Instituição começou em setembro do ano de 2019, quando crianças atendidas pela Organização desenharam os nomes e os números das camisas dos jogadores usadas em duas partidas do Campeonato Brasileiro. Os uniformes foram leiloados e, somados, arrecadaram mais de R$ 20 mil para a Instituição.

No Natal do mesmo ano, o clube realizou o “Flamigo Oculto”, no qual os presentes trocados por alguns de seus membros foram doados para 14 instituições brasileiras, entre elas a Aldeias Infantis SOS Brasil.