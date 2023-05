Atlético-MG x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (17/05) pela Copa do Brasil

As equipes Atlético-MG x Corinthians disputam nesta quarta-feira (17/05) as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-MG x Corinthians ao vivo?

A partida Atlético-MG x Corinthians pode ser assistida ao vivo pela TV Globo (RS), SporTV, Premiere e Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Atlético-MG x Corinthians chegam para o jogo?

Ambos Atlético-MG e Corinthians estrearam pela Copa do Brasil na terceira rodada.

Corinthians venceu o Remo nos pênaltis após uma derrota de 2 a 0 e uma vitória do mesmo placar.

Já Atlético-MG eliminou Brasil de Pelotas com uma vitória de 2 a 1 e um empate por 1 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Bruno Fuchs, Mauricio Lemos, Jemerson e Patrick; Battaglia, Zaracho, Hyoran; Pavón, Hulk e Paulinho (Vargas). Técnico: Eduardo Coudet.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni, Fausto Vera e Maycon (Giuliano); Wesley (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Corinthians

Copa do Brasil

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 17 de maio de 2023, 21h30