Atlético-MG encaminha à CBF pedido para reconhecer título de 1937 como de campeão brasileiro

O Atlético-MG quer mais um título nacional depois de conquistar o bicampeonato brasileiro este ano. A equipe alvinegra acionou a CBF para reconhecer o Torneio dos Campeões, disputado e vencido pelo time mineiro em 1937. A competição foi disputada pelo principais campeões estaduais daquele ano e foi o primeiro campeonato reconhecidamente de âmbito nacional.

A ação do clube alvinegro se baseia na lógica adotada pela CBF, que reconheceu os Torneios Roberto Gomes Pedrosa e Taça Brasil como títulos nacionais, o que aumentou o número de conquistas de várias equipes.

-Já apresentamos à CBF, para que ela reconheça, como reconheceu os títulos dos outros clubes. Temos muita esperança que isso possa acontecer. Mas, depende da CBF. A parte que dependia do Atlético, foi feita, comprovando os jogos, as matérias que saíram na época em jornais, e tudo mais, Então, a CBF vai analisar, e estamos otimistas que isso possa vir a dar certo. Tendo a aprovação da CBF, nós vamos comemorar esse título, como os demais clubes que receberam, comemoraram também-disse o presidente do Galo, Sérgio Coelho, ao canal do Youtube do jornalista Breno Galante.

Disputaram o título do Torneio dos Campeões, os vencedores regionais de 1936, Fluminense, pelo Rio de Janeiro, Portuguesa, por São Paulo, e o Rio Branco, pelo Espírito Santo, foram os adversários do Galo, que teve quatro vitórias, um empate e uma derrota.