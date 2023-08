Atlético-GO x Tombense: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/08) pela Série B

Atlético-GO x Tombense disputam hoje, segunda-feira (07/08), a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, GO. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-GO x Tombense ao vivo?

A partida entre Atlético-GO x Tombense será transmitida ao vivo pelo canal de televisão por assinatura SporTV 2 e pelo pay-per-view Premiere.

Como Atlético-GO x Tombense chegam para o jogo?

O Atlético-GO tem tido um desempenho mediano na Série B. A equipe está na 12ª posição, com 28 pontos, 6 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, 24 gols marcados e 32 sofridos. Venceu 1, empatou 2 e perdeu 2 das suas últimas cinco partidas.

Já o Tombense briga para não cair este ano. O time tem 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 12 derrotas, com 20 gols marcados e 28 sofridos. A equipe venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 das suas últimas 5 partidas.

Atlético-GO x Tombense: prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Emerson Santos, Alix Vinícius (Heron) e Lucas Esteves; Matheus Sales, Rhaldney e Shaylon; Bruno Tubarão (Airton), Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Zé Vítor e Egídio; João Pedro, Bruno Silva e Matheus Frizzo; Kleiton, Marcelinho e Fernandão. Técnico: João Burse.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x Tombense

Campeonato Brasileiro, Série B

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, GO

Data/Horário: 07 de agosto de 2023, 20h