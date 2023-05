Atlético-GO x Londrina: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (08) pela Série B do Brasileiro

As equipes Criciúma x Ituano disputam nesta segunda-feira (08/05) a 5° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-GO x Londrina ao vivo?

A partida Atlético-GO x Londrina poderá ser assistida pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Atlético-GO x Londrina chegam para o jogo?

Atlético-GO já soma 2 vitórias, 2 empates, 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

Londrina acumula 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 2 gols marcados e 6 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Ramon e Jefferson (Heron); Renato, Rhaldney e Shaylon; Airton, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valentim.

Londrina: Neneca; Ezequiel, Da Silva, Patrick e Salomao; João Paulo, Jatobá e Diego Jardel; Paulinho Moccelin, Matheus Lucas (Hugo Cabral) e Clinton (Vinicius Barata). Técnico: Alexandre Gallo.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x Londrina

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 08 de maio de 2023, 20h