Atlético-GO x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/06) pelo Brasileirão

Atlético-GO x Grêmio disputam hoje, quarta-feira (26/06), pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começará às 20h (horário de Brasília), no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético GO x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Atlético Goianiense ocupa a 16° posição com 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 9 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Grêmio está na vice-lanterna da competição e acumula 2 vitórias, 7 derrotas, 6 gols marcados e 11 gols sofridos. O time está em uma sequência de 6 derrotas pelo campeonato.

Atlético GO x Grêmio: prováveis escalações

Atlético Goianiense: Ronaldo; Maguinho, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Alejo Cruz (Baralhas) e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico (interino): Anderson Gomes.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Kannemann), Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Pavon, Galdino e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x Grêmio

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 26 de junho de 2024, 20h