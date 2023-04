Athletico PR x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (18/04) pela Libertadores

As equipes Athletico PR x Atlético-MG disputam nesta terça-feira (18/04) segunda partida pela Copa Libertadores da América. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, no Paraná (PR). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

A partida Athletico PR x Atlético-MG pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+ e pela ESPN, a partir das 21h (horário de Brasília).

O atual vice-campeão, o Furacão, estreou na competição com um empate sem gols contra o Alianza Lima, no Peru, e ocupa a terceira posição com um ponto. No final de semana, a equipe iniciou sua campanha no Brasileirão com uma vitória em casa por 2 a 0 contra o Goiás.

Já o Galo avançou para a fase de grupos depois de eliminar o Carabobo-VEN e o Milionarios-COL na pré-Libertadores, mas iniciou a fase de grupos com uma derrota em casa para o Libertad. No fim de semana, a equipe também perdeu sua partida de estreia no Brasileirão para o Vasco por 2 a 1.

Os clubes se enfrentam novamente na maior competição da América do Sul após 23 anos. Em 2000, eles se encontraram nas oitavas de final, onde o Atlético-MG venceu por 1 a 0 no Mineirão, mas o Athletico devolveu o placar de 2 a 1 na Baixada, e foi eliminado nos pênaltis, com um placar de 5 a 3 para o time mineiro.