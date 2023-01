Assista ao vivo Nacional-SP x Juventude, que define adversário do Remo na segunda fase da Copinha

Nacional-SP e Juventude jogam nesta quarta-feira pela 3ª rodada do Grupo 32 da Copa São Paulo de Futebol Junior. As duas equipes têm chances de classificação para a segunda fase e duelam pela classificação ao mata-mata. Uma das duas equipes pode enfrentar o Remo na próxima sexta-feira, dia 13. O Leão foi o líder de sua chave e vai encarar a equipe que terminar na vice-liderança do Grupo 32. A partida começou às 15h15 no Estádio Nicolau Alayon, em Água Branca, interior de São Paulo.

Assista Nacional-SP x Juventude ao vivo e com imagens:

Classificação

No outro jogo do grupo, o XV de Piracicaba goleou o Alecrim por 5 a 0 e assumiu a liderança, com 7 pontos e saldo de 6 gols. Antes da bola rolar, o Juventude estava em 2º, com 4 pontos e saldo de 4 gols. O Nacional-SP tem 3 pontos e o Alecrim, já eliminado, terminou a primeira fase sem pontuar.

Desta forma, em caso de empate no jogo de agora, o Juventude será o adversário do Leãozinho. O Nacional precisa de um triunfo simples para avançar na segunda colocação e o Juventude tem que vencer por três gols de diferença para assumir a ponta e empurrar o XV de Piracicaba para a vice-liderança.