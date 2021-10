Argentina de Messi empata sem gols com o Paraguai, fora de casa

A Argentina empatou na noite desta quinta-feira (7) contra o Paraguai em 0 a 0 e manteve vice-liderança das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar. A partida, realizada no estádio Defensores Del Chaco, foi válida pela 11ª rodada da competição.

O empate deixou os argentinos com 19 pontos, bem perto de confirmar a sua vaga. O Paraguai continua em sexto lugar, com 12 pontos, mantendo o sonho de brigar pela quinta vaga, no momento contra Equador e Colômbia.

No domingo, a Argentina recebe, em Buenos Aires, o Uruguai, a partir das 20h30. Já o Paraguai permanece em Assusção para enfrentar o Chile, a partir das 21 horas.