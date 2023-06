Morre Júlio Lima, ex-árbitro paraense famoso por apitar clássicos Re-Pa na década de 90, aos 69 anos

O ex-árbitro paraense Julio Lima morreu nesta quarta-feira (14), aos 69 anos, em Belém. Ele ficou notabilizado no esporte do estado por atuações contundentes nos clássicos entre Remo e Paysandu, nas décadas de 1980 e 1990. O sepultamento de Júlio será nesta quinta-feira (15), às 9h, no cemitério de Santa Izabel, no bairro do Guamá.

O ex-árbitro ficou marcado por ser uma figura irreverente dentro dos gramados. Famoso por expulsões polêmicas e por peitar jogadores brigões, Júlio ganhou notoriedade e foi considerado por muitos anos o melhor juiz do futebol paraense.

Quem falou sobre o início da carreira de Júlio na arbitragem foi o jornalista Carlos Ferreira. Segundo ele, a postura firme do ex-árbitro em campo foi fundamental para o sucesso na profissão. Ferreira, inclusive, conta detalhes do primeiro Re-Pa apitado por Júlio, em 1984.

"No primeiro Re-Pa que ele participou, em 1984, ele expulsou o Admilton, que era capitão do Paysandu na época. Um zagueiro que peitava o árbitro. E no Re-Pa seguinte, ele expulsou três jogadores: o Mário Sérgio, do Paysandu; e o Amaury e o Fernandinho, do Remo. Ele só deu certo como árbitro porque começou se impondo", disse.

Depois de pendurar o apito, Júlio trabalhou no futebol do Remo, seu clube do coração. Em nota, o clube lamentou o falecimento do ex-árbitro.

Segundo Ferreira, apesar da irreverência, que lhe causou um desgaste na carreira do ex-juiz de futebol, Júlio foi notabilizado pela sua excelência dentro de campo. O jornalista considera que o ex-árbitro é uma figura icônica do futebol paraense.

"Ele é uma daquelas pessoas que será lembrada por muito tempo. Quem vai embora e é lembrado, nem podemos dizer que morreu. Ele segue vivo nas lembranças que temos sobre o futebol", finalizou.