Remo e Paysandu fazem uma partida importante na tarde desta quarta-feira (4), no CEJU, pelo Parazão feminino. Mas, mesmo com o caráter decisivo, as equipes não deixaram de homenagear o candidato à presidência do Paysandu, Antônio Maciel, que morreu de covid-19 na última terça (3). Antes da bola rolar, os times fizeram um minuto de silêncio.