Ano novo, vida nova! Veja as metas estipuladas pelo Flamengo para 2022

O Flamengo está de treinador de novo assegurado para 2022 e, agora, passado o Réveillon e às vésperas da reapresentação do elenco, espera lidar com as oportunidades de mercado, quanto a contratações e saídas, com mais afinco. E o LANCE! aproveita o primeiro dia do ano para relembrar as metas previstas no orçamento do clube para esta temporada.

Ao todo, o Fla tem uma previsão de pouco mais de R$ 1 bilhão de receitas, com R$ 847 milhões assegurados pela recorrência (sem considerar embolso e custos com venda de atletas). Já o superávit projetado é de R$ 186 milhões.

Em relação a metas em vendas, são esperados R$ 140 milhões, sendo que o Rubro-Negro já acumula, aproximadamente, R$ 10 milhões graças a transações de atletas que estavam emprestados, como Bill (Dnipro-1, da Ucrânia, pagou R$ 2,5 milhões), Max (negociado com o Colorado Rapids por cerca de R$ 5,6 milhões) e João Lucas, que rescindiu com o Fla para permanecer no Cuiabá em definitivo por uma quantia na casa de R$ 1 milhão.

Vale destacar também que, no âmbito de embolso, o Flamengo ainda tem a receber pelas vendas de Rodrigo Muniz e Gerson, realizadas em 2020

A fim de reforçar o elenco, o Flamengo prevê gastar até 16 milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões). Por ora, ainda não há um nome engatilhado para ser contratado.

AS METAS ESPORTIVAS

Assim como em 2020 e 2019, o Rubro-Negro projeta que o time consiga alcançar, ao menos, as semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil e o segundo lugar do Campeonato Brasileiro (o que ocorreu na temporada recém-encerrada e rendeu R$ 31,3 milhões pagos pela CBF).

Caso todas as metas esportivas sejam atingidas, o Flamengo deve embolsar cerca de R$ 130 milhões em premiações. E o início dos trabalhos para cumpri-las, com Paulo Sousa e uma robusta nova comissão técnica, se dará no dia 10 de janeiro, dia que o plantel rubro-negro se reapresentará no Ninho do Urubu.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26 ou 27/1 - Flamengo x Portuguesa, em local ainda indefinido.

29 ou 30/1 - Volta Redonda x Flamengo, em local ainda indefinido.

2 ou 3/2 - Flamengo x Volta Redonda, em local ainda indefinido.

5 ou 6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.

9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.