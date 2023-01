América-SP x Palmeiras: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (06/01) pela Copinha

As equipes América-SP x Palmeiras disputam nesta sexta-feira (06/01) a 2° rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Junior, a Copinha. O jogo será realizado às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir América-SP x Palmeiras ao vivo?

A partida América-SP x Palmeiras pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Paulistão Play, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como América-SP x Palmeiras chegam para o jogo?

América estreou na competição com uma derrota de 1 a 0 para Rio Preto. Já Palmeiras venceu Juazeirense por 2 a 0.

Prováveis escalações

América-SP: Crysthiano, Pedro, Enzo, heitor, Murilo, Lucas, Guilherme, Victor Hugo, Eduardo, João Gabril e Arthur.

Palmeiras: Aranha, gilberto, Henri, Talisca, Léo, Ian, Pedro Lima, Ruan, Luis Guilherme, Kevin e David.

FICHA TÉCNICA

América-SP x Palmeiras

Copa São Paulo de Futebol Junior (Copinha)

Local: Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto (SP)

Data/Horário: 07 de janeiro de 2023, 19h30