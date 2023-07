América-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (30/07) pelo Campeonato Brasileiro

As equipes América-MG x Palmeiras disputam hoje, domingo (30/07), uma partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série A. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir América-MG x Palmeiras ao vivo?

A partida América-MG x Palmeiras poderá ser acompanhada na Globo (para MG e SP) e pelo Premiere (para todo o Brasil).

Como América-MG x Palmeiras chegam para o jogo?

O América-MG chega após empate com o Flamengo e com a missão de vencer a qualquer custo para sair do incômodo 19º lugar da classificação e do fantasma de ser rebaixado à Série B. No entanto, a última vitória já faz quase dois meses. Foi no dia 3 de junho, sobre o Corinthians dentro do próprio Independência.

Já o Palmeiras viveu uma fase turva, mas voltou a vencer após jejum de cinco jogos e tem como meta diminuir a distância de 12 pontos para o líder da competição, Botafogo.

América-MG x Palmeiras: prováveis Escalações

América-MG: Mateus Pasinato; Daniel Borges, Iago Maidana, Éder e Nicolas; Lucas Kal, Juninho, Martinez e Benitez, Pedrinho e Mastriani. Técnico: Vagner Mancini

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Jhon Jhon (Breno Lopes), Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

FICHA TÉCNICA

América-MG x Palmeiras

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Data/Horário: 30 de julho de 2023, 16h