América-MG x Internacional: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (17/05) pela Copa do Brasil

As equipes América-MG x Internacional disputam nesta quarta-feira (17/05) as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir América-MG x Internacional ao vivo?

A partida América-MG x Internacional pode ser assistida ao vivo pela TV Globo (RS) e Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como América-MG x Internacional​ chegam para o jogo?

Até agora, América-MG superou Tocantinópolis e Santa Cruz por 1 a 0. Na terceira rodada, o time eliminou Nova Iguaçu com uma vitória de 2 a 1 e outra de 5 a 0.

Já Internacional estreou durante a terceira rodada da Copa do Brasil, na qual venceu CSA nos pênaltis após uma vitória de 2 a 1 e uma derrota com o mesmo placar.

Prováveis escalações

América-MG: Cavichioli; Marcinho, Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Benítez e Martinez; Everaldo e Aloisio. Técnico: Vagner Mancini.

Internacional: Keiller; Bustos, Moledo, Mercado e Thauan Lara; Campanharo, Baralhas, Mauricio e Alan Patrick; Wanderson e Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

América-MG x Internacional

Copa do Brasil

Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 17 de maio de 2023, 21h30