Al Nassr x Inter Miami: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (01/02)

Al Nassr x Inter de Miami disputam hoje, quinta-feira (01/02), um jogo amistoso. A partida será realizada às 15h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Nassr x Inter Miami ao vivo?

A partida entre Al Nassr x Inter Miami pode ser assistida ao vivo pela AppleTV, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como Al Nassr x Inter Miami chegam para o jogo?

A última derrota do Al Nassr ocorreu no dia 1° de dezembro de 2023, quando a equipe foi superada por Al Hilal por 3 a 0. Desde então, o time empatou com Istiklol por 1 a 1 e venceu Al Riyadh por 4 a 0, Al Shabab por 5 a 2, Al Ettifaq por 3 a 1, Al Ittihad por 5 a 2 e Al Taawon por 4 a 1.

Já o Inter de Miami não vence desde o dia 20 de setembro de 2023, quando derrotou Toronto por 4 a 0. Desde então, Inter acumulou 4 empates e 7 derrotas. Na segunda-feira, a equipe perdeu para Al Hilal por 4 a 3.

Al Nassr x Inter Miami: prováveis escalações

Al Nassr: Alaqidi; Ghanam, Amri, Laporte, Telles; Al-Khaibari, Brozovic; Talisca, Fofana, Otavio; Mané. Técnico: Luís Castro.

Inter de Miami: Callender; Yedlin, Aviles, Kryvstov, Allen, Alba; Gressel, Busquets, Gregore; Messi, Suarez. Técnico: Gerardo Martino.

FICHA TÉCNICA

Al Nassr x Inter Miami

Jogo amistoso

Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Horário: 01 de fevereiro de 2024, 15h