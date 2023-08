Al-Nassr oferece mais de R$70 milhões ao Flamengo pelo zagueiro Léo Pereira

O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, recebeu uma proposta milionária. O Al-Nassr, time que conta com Cristiano Ronaldo e Sadio Mané, ofereceu 15 milhões de dólares (R$73,5 milhões) pelo jogador brasileiro.

Apesar do alto valor oferecido pelo zagueiro, o jornalista Venê Casagrande, que noticiou primeiramente o fato, afirmou que o Flamengo não tem interesse em vender Léo Pereira. A direção do clube vê o jogador como um dos três principais zagueiros do elenco e conta com o atleta para o restante da temporada.

Além disso, seria inviável repor o zagueiro, pois a janela de transferências se encerrou na última sexta-feira (4). Desde 2022, Léo Pereira se tornou titular absoluto no Flamengo e atualmente divide a posição com Fabrício Bruno.

Nos últimos dois jogos o zagueiro desfalcou o Flamengo por estar sentindo dores no músculo posterior da coxa esquerda, mas deve jogar contra o Olimpia na próxima quinta (10).

A proposta salarial interessou a Léo Pereira, tendo em vista que é muito superior ao que o jogador recebe no Flamengo. Entretanto, o time não abriu nem conversas para a possível transferência.

Carreira de Léo Pereira

O zagueiro curitibano iniciou sua carreira no Athletico-PR, em 2015. Foi emprestado ao Guaratinguetá, Náutico e Orlando City, dos Estados Unidos, até ser vendido ao Flamengo no início de 2020.

São cerca de 250 jogos na carreira, com 13 gols marcados, sendo 7 deles pelo Flamengo. Ganhou uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana com o time paranaense, e um Brasileirão, uma Supercopa, uma Copa do Brasil e uma Libertadores com o Flamengo.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)